В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой

Позитивный опыт.
По словам Гусынина, пластиковую разметку на дорогах крымской столицы впервые нанесли в прошлом году, и эта практика оправдала себя больше, чем ожидалось.
Мы в первый раз на улице Куйбышева провели такой эксперимент. В том году она простояла полностью в нормативном состоянии, и в этом она в таком же. Так что мы на этом участке разметку пока менять не будем.
Положительный опыт теперь хотят масштабировать на пешеходные переходы, эксперименты начнут в текущем году.
«Будем пробовать делать холодным пластиком пешеходные переходы. Рассматривается также вопрос сделать так возле соцобъектов, что немаловажно. Это школы, садики и так далее», — поделится планами Гусынин.
В отличие от разметки краской, гарантийный срок которой три месяца, срок службы пластиковой разметки (термопластик или холодный пластик) девять месяцев. Это качественный и износостойкий материал, способный выдержать воздействие продолжительных дождей, устойчивый к истиранию, но его использование существенно дороже, отметил Гусынин.
По его словам, на этот год смогли закупить больше пластика специально для таких работ благодаря дополнительному финансированию на улучшение материальной и технической базы предприятия. К плановым работам по обновлению дорожной разметки в Симферополе уже приступили вместе с подрядчиком, на оплату которого также были выделены дополнительные средства, уточнил Гусынин.
«Мы с каждым годом увеличиваем мощности», — заметил он.
Обновление светофоров.
Также, по словам Гусынина, для обеспечения безопасности дорожного движения силами МБУ «Город» поэтапно устанавливаются новые светофоры, в том числе в рамках реализации проекта «Зеленая волна».
«За два года мы провели масштабную работу: все светофоры, которые есть сейчас в муниципалитете, модернизированы, полностью соответствуют ГОСТу, установлены видеокамеры… Также работаем с “Зеленой волной”. У нас будет на базе ЕДДС офис, где люди в ручном режиме будут регулировать (дорожное движение)», — сказал Гусынин.
По словам начальника управления дорожного хозяйства ДГХ Симферополя Анатолия Тараненко, модернизация всех светофоров на самых аварийных участках было очень большим объемом работы, но она не заканчивается.
Перекрестки, где требуется установка светофорных объектов, администрации города известны, но процесс реализации таких проектов, по его словам, небыстрый.
«Куйбышева — Титова, Коцюбинского — Киевская… Мы знаем эти локации и работаем с этим. Вся эта работа совместно с ГАИ проводится. У нас заложены деньги на корректировку (документов). Будем инициативу прорабатывать и согласовать с соответствующими органами. Все поэтапно», — сказал Тараненко.
В рамках подготовки к майским праздникам и летнему сезону в городе также начали косить траву и заменять кашпо с цветами на ограждениях и у дорог центральных улиц.
«А в мае будет большое обновление: силами “Горзеленхоза” начнем высаживать летники, будут новые гидровазоны — более качественный продукт в плане ухода за растениями и более симпатичные», — сказал Гусынин.