На перевале Камчик началась реконструкция трассы — готовьтесь к пробкам

Тем не менее, у автомобилистов остаётся надежда, что ремонтные работы не затянутся на долгие месяцы или даже годы, а будут проведены качественно и в разумные сроки. Ведь речь идёт об одной из важнейших логистических артерий страны, по которой ежедневно передвигаются десятки тысяч автомобилей.