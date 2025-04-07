На перевале Камчик началась реконструкция трассы — готовьтесь к пробкам

Об этом сообщили в пресс-службе ГСБДД. По данным ведомства, ремонт затронет наиболее повреждённые участки дороги, где за последние годы появились многочисленные выбоины и разрушения покрытия. Работы будут проводиться поэтапно.
Это, в свою очередь, означает временные ограничения движения и снижение скорости, что неизбежно приведёт к образованию пробок на перевале.
Тем не менее, у автомобилистов остаётся надежда, что ремонтные работы не затянутся на долгие месяцы или даже годы, а будут проведены качественно и в разумные сроки. Ведь речь идёт об одной из важнейших логистических артерий страны, по которой ежедневно передвигаются десятки тысяч автомобилей.