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На перевале Камчик началась реконструкция трассы — готовьтесь к пробкам

Vaib.uz (Узбекистан. 7 апреля). Недавно мы рассказывали о плачевном состоянии дорожного покрытия на отдельных участках трассы, соединяющей Ферганскую долину с Ташкентом через перевал Камчик. Сегодня стало известно, что на этом направлении начались работы по реконструкции.

Источник: Vaib.Uz

Об этом сообщили в пресс-службе ГСБДД. По данным ведомства, ремонт затронет наиболее повреждённые участки дороги, где за последние годы появились многочисленные выбоины и разрушения покрытия. Работы будут проводиться поэтапно.

Это, в свою очередь, означает временные ограничения движения и снижение скорости, что неизбежно приведёт к образованию пробок на перевале.

Тем не менее, у автомобилистов остаётся надежда, что ремонтные работы не затянутся на долгие месяцы или даже годы, а будут проведены качественно и в разумные сроки. Ведь речь идёт об одной из важнейших логистических артерий страны, по которой ежедневно передвигаются десятки тысяч автомобилей.