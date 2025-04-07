«Проекты для будущего России» раскрывают, что ждет жителей страны

Подарки малышам, школьные музеи в память о героях СВО и борьбе с украинскими нацистами, новые дороги и библиотеки, сближение города и деревни, навыки самообороны на уроках физкультуры это лишь небольшая часть из того, чего уже удалось добиться благодаря проектам Единой России . О том, что еще изменится в жизни россиян от самых маленьких до пожилых, URA.RU и координаторы ключевых направлений рассказывают в серии публикаций Проекты для будущего России .