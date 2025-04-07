«Проекты для будущего России» раскрывают, что ждет жителей страны

Партийные проекты «Единой России» меняют жизнь россиян.
Подарки малышам, школьные музеи в память о героях СВО и борьбе с украинскими нацистами, новые дороги и библиотеки, сближение города и деревни, навыки самообороны на уроках физкультуры — это лишь небольшая часть из того, чего уже удалось добиться благодаря проектам «Единой России». О том, что еще изменится в жизни россиян — от самых маленьких до пожилых, — URA.RU и координаторы ключевых направлений рассказывают в серии публикаций «Проекты для будущего России».
Проектный портфель «Единой России» — это 22 направления, которые призваны улучшить жизнь россиян. По словам координатора партпроекта «Крепкая семья» Татьяны Буцкой, первый свой подарок в жизни малыши получают от государства, а вскоре появится ГОСТ на такой презент. А «демографическое меню» от ЕР должно стать частью борьбы за повышение рождаемости в стране.
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«Новая школа» — проект, который ЕР объявила в 2017 году, но который уже дал результат. Как рассказала его координатор Алена Аршинова, все ученики начальных классов обеспечены горячим питанием, родителям помогают собирать в школу первоклашек. Ремонтируются школы, и чтобы работы не затягивались, «все этапы строительства отслеживают депутаты ЕР».
Депутат Госдумы Александр Сидякин, координатор проекта «Историческая память» рассказал, как партийцы привезли в одну из школ шевроны украинских нацистских частей. «К ним даже прикасаться было противно. Но дети должны знать, с какой гнидой мы боремся», — уверен парламентарий.
Патриотические чувства воспитывает в подрастающем поколении и проект «Мир возможностей». Его координатор Роман Романов отметил, что главная цель партии — показать детям примеры для подражания и помочь стать лидерами для того, чтобы идти вперед и вести за собой других. Эта работа строится на сохранении и укреплении традиционных ценностей.
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Любовь к Родине важно воспитывать с малых лет, но не менее важно прививать еще и любовь к спорту, убеждена координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина. «Дети не любят тренировки, но они любят соревнования. И мы им такую возможность даем», — заверила Роднина.
Глава Всероссийской и Европейской федераций самбо, координатор «Выбора сильных» Сергей Елисеев рассказал, почему с подачи ЕР детям стали преподавать самбо (любимый вид спорта президента РФ Владимира Путина) прямо на уроках физкультуры. «Поддержка самбо — это продвижение российского спорта, русского языка и русской культуры в мире», — убежден Елисеев.
С помощью партпроекта «Цифровая Россия» обращаться с компьютерами учат и младшее, и самое старшее поколенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Помочь молодежи найти свое место в жизни и обрести любимую профессию призван проект «Моя карьера с Единой Россией». Его куратор Андрей Исаев рассказал, что более чем из трех миллионов студентов, принявших участие в проекте, свыше 720 тысяч уже трудоустроены.
Защитить детей от мошенников в интернете помогает партпроект «Цифровая Россия». Его координатор Антон Немкин рассказал, что просветительскую работу партия ведет и с пожилыми. «Старшее поколение чаще страдает от звонков лжесотрудников правоохранительных органов, банков, соцзащиты», — отметил Немкин.
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Поддержке пожилых людей посвящен отдельный проект — «Старшее поколение». Его координатор, сенатор Галина Карелова рассказала URA.RU, что среди этой категории россиян основные тренды — «оздоровление, активное долголетие и реабилитация». Работа партии в рамках проекта направлена на то, чтобы люди почувствовали, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается.
Современные женщины, говорит координатор «Женского движения Единой России» Наталия Полуянова, все больше заявляют о своих правах, но это не делает их феминистками. Просто они, как и мужчины, хотят реализовать себя не только в семье, но и сделать успешную карьеру.
Свой партпроект есть и для бизнеса — «Предпринимательство’Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В том числе в бизнесе, с которым в «Единой России» также активно работают. Координатор проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина объяснила разницу между «спекулянтами» советских времен и современными бизнесменами. «Сегодня это — 30-миллионная армия креативных людей, которые создают 20 процентов национального богатства», — сказала она.
Проверен временем проект «Здоровое будущее». Его координатор Дмитрий Хубезов среди основных достижений назвал запуск «Автопоезда здоровья». «Это мобильные комплексы, включающие рентген, лаборатории, стоматологический кабинет и много другое — это поликлиника на колесах», — поделился Хубезов.
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Проект «Единая страна — доступная среда», который курирует Михаил Терентьев, дает шанс 12 млн россиян с инвалидностью. Среди них — участники СВО. И сегодня для всех них партия создает условия для полноценной учебы, работы, отдыха, путешествий и занятий спортом.
Сделать жизнь в муниципалитетах комфортнее призван проект «Городская среда». По словам его координатора Павла Качкаева, благоустройство десятилетней давности несравнимо с сегодняшним уровнем. «Мы уже получили шикарные дворы, набережные, парки, но хочется большего», — озвучивает настроения россиян Качкаев.
При этом заметно сократился разрыв между качеством жизни в городе и деревне, уверен координатор другого проекта «Российское село» — Александр Двойных. Поддержка деревни как основы основ страны — один из главных приоритетов в партии.
Важную роль в этой работе играет и другой проект — «Культура малой родины». С помощью ЕР в селах ремонтируются дома культуры и открываются «модельные библиотеки» (их уже больше 1200), каждая из которых уникальна, утверждает куратор проекта Ольга Казакова.
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Координатор проекта «Чистая страна» Дмитрий Кобылкин рассказал, что за несколько лет в стране сократилось количество свалок, но для партии важно «предотвращать появление новых». «Территории свалок и скоплений опасных отходов нужно освобождать, перерабатывать, превращать в безопасную зону для дальнейшей эксплуатации», — убежден Кобылкин.
Переработка мусора тоже набирает обороты. По словам координатора проекта «Зеленая экономика» Юрия Станкевича, «современные технологии позволяют практически полностью перерабатывать металлы, стекло, бумагу, дерево и некоторые виды пластика».
«Единая Россия» в рамках партпроекта курирует строительство дорогФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Проект «Безопасные дороги» — один из тех, результат которого заметен каждому жителю страны. По словам координатора проекта Сергея Тена, «за 10 лет федеральная сеть приросла на 28% и превысила 66 тысяч километров». «За пять лет в регионах построено и отремонтировано 88 тысяч километров дорог», — рассказал URA.RU Тен.
Сегодня можно подводить лишь промежуточные итоги реализации партпроектов. Но уже в канун выборов в Государственную думу 2026 года «Единая Россия» готова будет представить полный отчет россиянам и рассказать, все ли обещания удалось выполнить.