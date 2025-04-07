Как избежать образования тромба во время авиаперелёта, научил терапевт

Чтобы снизить риск тромбообразования в полёте, важно каждый час вставать с кресла и прогуливаться по салону. Также полезно выполнять простые упражнения — сгибать и разгибать ноги в коленях и голеностопах. Рекомендую использовать компрессионные чулки, пить достаточно воды, отказаться от алкоголя, а также избегать положения, при котором ноги поджаты под себя или скрещены.