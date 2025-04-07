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Как избежать образования тромба во время авиаперелёта, научил терапевт

Впереди сезон отпусков, а значит, и авиаперелётов. Несколько часов в неподвижном положении вредят нашему организму и чреваты тромбами. Как избежать последствий, рассказал терапевт.

Источник: Pchela.News

Полезными советами поделился телеканал «Саратов24» со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина.

Избежать образования тромбов во время длительного авиаперелёта поможет простая профилактика.

Чтобы снизить риск тромбообразования в полёте, важно каждый час вставать с кресла и прогуливаться по салону. Также полезно выполнять простые упражнения — сгибать и разгибать ноги в коленях и голеностопах. Рекомендую использовать компрессионные чулки, пить достаточно воды, отказаться от алкоголя, а также избегать положения, при котором ноги поджаты под себя или скрещены.

отметил Игорь Видяскин

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