Как избежать образования тромба во время авиаперелёта, научил терапевт

Полезными советами поделился телеканал «Саратов24» со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина.
Избежать образования тромбов во время длительного авиаперелёта поможет простая профилактика.
Чтобы снизить риск тромбообразования в полёте, важно каждый час вставать с кресла и прогуливаться по салону. Также полезно выполнять простые упражнения — сгибать и разгибать ноги в коленях и голеностопах. Рекомендую использовать компрессионные чулки, пить достаточно воды, отказаться от алкоголя, а также избегать положения, при котором ноги поджаты под себя или скрещены.
Многие жители Южного Урала начали задумываться о том, где провести долгожданный отдых. Недавно челябинцы приняли участие в опросе и перечислили самые опасные и безопасные страны для путешествий. О каких местах идёт речь, рассказали аналитики.