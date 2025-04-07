Воронежцы просят защитить Тавровский лес от соседнего карьера

Дело в том, что рядом с лесной зоной располагается песчаный карьер, на разработку которого имеется федеральная лицензия у ООО «Георесурс».
Ранее организации суд запретил вывозить песок из карьера, но местные жители переживают, что работы продолжатся. От этого могут пострадать не только старые деревья (послевоенные) и новые деревья (посаженные после пожара в 2010 году), но и водные ресурсы. Сейчас многие домовладения, располагающиеся недалеко от Тавровского леса, пользуются для водоснабжения скважинами. Добыча песка может повлиять на состояние грунтовых вод, и местные жители останутся не только без деревьев, но и без воды.
Руководитель КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников пояснил, что региональное правительство сделает все возможное, чтобы защитить лес. Но существует ряд формальностей, на которые потребуется время. Например, для того, чтобы установить режим ООПТ, ученые должны провести исследования и, как минимум, уточнить границы особо охраняемой территории. Лишить федеральной лицензии ООО «Георесурс» тоже не так просто.
На сегодняшний день известно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев против разработки карьера около Тавровского леса. Еще в 2024 году по его поручению работы были приостановлены.
— На мой взгляд, вырубка леса недопустима. У нас достаточно мест, где есть залежи песка, и там вполне можно вести добычу. Постараемся выдержать эту политику запрета, хотя понимаем, что будет некоторое давление на нас, — отзывался о происходящем глава региона.