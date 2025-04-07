Воронежцы просят защитить Тавровский лес от соседнего карьера

Ранее организации суд запретил вывозить песок из карьера, но местные жители переживают, что работы продолжатся. От этого могут пострадать не только старые деревья (послевоенные) и новые деревья (посаженные после пожара в 2010 году), но и водные ресурсы. Сейчас многие домовладения, располагающиеся недалеко от Тавровского леса, пользуются для водоснабжения скважинами. Добыча песка может повлиять на состояние грунтовых вод, и местные жители останутся не только без деревьев, но и без воды.