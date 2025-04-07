В Приморье сотрудница детского сада ударила ребенка по губам

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел в конце марта в селе Сальское. Родители девочки, увидев ее подавленный вид, потребовали от учреждения разобраться в ситуации и просмотреть записи с камер видеонаблюдения.
После обращения в прокуратуру была организована проверка, которая подтвердила опасения родителей.
Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением). Результаты их рассмотрения контролирует надзорное ведомство.