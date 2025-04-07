Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга

В России был принят закон для защиты владельцев ресурсов от угроз (№ 406-ФЗ), согласно которому перед компаниями, оказывающими услуги хостинга, были поставлены несколько требований (например, обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в целях противодействия DDoS-атакам), но, как отметили в Роскомнадзоре, некоторые зарубежные хостинг-провайдеры проигнорировали введенные требования.