Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга

Роскомнадзор может ограничить работу ряда зарубежных провайдеров хостинга. Об этом сообщило само ведомство.
В России был принят закон для защиты владельцев ресурсов от угроз (№ 406-ФЗ), согласно которому перед компаниями, оказывающими услуги хостинга, были поставлены несколько требований (например, обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в целях противодействия DDoS-атакам), но, как отметили в Роскомнадзоре, некоторые зарубежные хостинг-провайдеры проигнорировали введенные требования.
«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — пояснило ведомство.
К слову, на днях РКН опроверг сообщения о сборе данных для слежки за пользователями. Ведомство пояснило, что его приказ о сборе информации о сетевых адресах направлен на актуализацию правил противодействия DDoS-атакам и он не подразумевает слежку за пользователями.