Французские журналисты объяснили главе Пятой республики, в чем он, Эммануэль Макрон, который пытается втянуть свою страну в военный конфликт, должен равняться президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет французское издание Le Point.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — пишет издание.
Журналисты отмечают, что нужно позволить двум великим державам следует позволить урегулировать судьбу жертвы агрессии, какой бы она ни была.
Накануне оппозиционные политические во Франции заявили, что президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо объявить импичмент. В том числе за курс, направленный на конфликт с Россией.
Не на стороне французского лидера и бизнесмены страны. Они буквально унизили президента Франции Эммануэля Макрона своей реакцией на призыв прекратить инвестиции в США из-за пошлин, введенных американским лидером Дональдом Трампом.