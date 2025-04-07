Межвузовский кампус в Хабаровске спроектируют с учетом нужд предприятий

Как рассказал Дмитрий Демешин, кампус в Хабаровске создается с опорой на запросы экономики. В приоритете — инженерные и технологические направления, связанные с промышленностью, логистикой и туризмом. Проект уже находится в стадии разработки. Планируется, что к 2027 году он будет полностью готов.