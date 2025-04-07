Межвузовский кампус в Хабаровске спроектируют с учетом нужд предприятий

В краевом центре готовятся к запуску крупного образовательного проекта. Кампус объединит усилия дальневосточных и ведущих российских вузов. Он станет платформой для подготовки кадров под потребности региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как рассказал Дмитрий Демешин, кампус в Хабаровске создается с опорой на запросы экономики. В приоритете — инженерные и технологические направления, связанные с промышленностью, логистикой и туризмом. Проект уже находится в стадии разработки. Планируется, что к 2027 году он будет полностью готов.
Власти рассчитывают, что здесь будут сотрудничать Тихоокеанский госуниверситет, Комсомольский-на-Амуре технологический университет, МГУ и другие учебные заведения. Это позволит готовить специалистов, востребованных на предприятиях авиастроения, судостроения и других отраслей.