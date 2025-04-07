В Иркутской области уничтожили 483 килограмма опасных мясных продуктов

В Приангарье с начала 2025 года специалисты провели более 760 контрольно-надзорных мероприятий, во время которых выявили 435 случаев нарушений законодательства в области ветеринарии и технических регламентов. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.