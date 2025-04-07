В Иркутской области уничтожили 483 килограмма опасных мясных продуктов

В Приангарье с начала 2025 года специалисты провели более 760 контрольно-надзорных мероприятий, во время которых выявили 435 случаев нарушений законодательства в области ветеринарии и технических регламентов. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Самые частые нарушения — это хранение продуктов без ветеринарных документов, продажа товаров без маркировки и с истекшим сроком годности. Также нередко встречалось несоответствие даты производства продукции, — пишут в агентстве.
Чтобы обезопасить сибиряков, эксперты приняли решение изъять и уничтожить всю мясную продукцию, в которой были найдены указанные нарушения, а это 483 кг. После проведения проверок на владельцев точек общественного питания и социально значимых учреждений составляют административные протоколы, выдают предостережения.
Отметим, что на постоянной основе продолжается профилактическая работа, во время которой специалисты следят за тем, чтобы все требования ветеринарного законодательства были соблюдены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 693 дома остаются без электричества после урагана, который обрушился на Приангарье 5 апреля.