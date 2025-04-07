Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей

В понедельник, 7 апреля, день начнется с пасмурной погоды. Столбики термометров покажут до +12 градусов. В десять часов начнется дождь, который продлится до глубокой ночи. Столбики термометров покажут +13…+14 градусов днем. В вечернее время похолодает до +9 градусов. Поэтому ростовчанам стоит захватить с собой зонтики и одеться потеплее.