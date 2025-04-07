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Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей

7 апреля принесет ростовчанам похолодание и дожди.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В понедельник, 7 апреля, день начнется с пасмурной погоды. Столбики термометров покажут до +12 градусов. В десять часов начнется дождь, который продлится до глубокой ночи. Столбики термометров покажут +13…+14 градусов днем. В вечернее время похолодает до +9 градусов. Поэтому ростовчанам стоит захватить с собой зонтики и одеться потеплее.

Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.