В России начала дешеветь свинина

В преддверии майских праздников в Госдуме обсуждаются предложения о введении временных ограничений на экспорт мяса и установлении квот на беспошлинный ввоз, чтобы стабилизировать внутренние цены на мясную продукцию и сдержать рост стоимости в условиях повышенного спроса. Эти меры могут повлиять на динамику цен на рынке, где уже наблюдается увеличение предложения свинины и курятины, что способствует снижению цен.