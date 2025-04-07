Ремонт моста через реку Уршак в Башкирии начнется в июне

Ремонтные работы на аварийном мосту через реку Уршак вблизи села Булгаково будут выполнены в ускоренном режиме. Первоначальный график реконструкции, запланированный с мая по ноябрь 2025 года, был пересмотрен по поручению руководителя региона Радия Хабирова. В результате сроки сокращены на две недели — теперь работы стартуют 3 июня и должны завершиться к началу августа.