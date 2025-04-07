Ремонт моста через реку Уршак в Башкирии начнется в июне

Ремонтные работы на аварийном мосту через реку Уршак вблизи села Булгаково будут выполнены в ускоренном режиме. Первоначальный график реконструкции, запланированный с мая по ноябрь 2025 года, был пересмотрен по поручению руководителя региона Радия Хабирова. В результате сроки сокращены на две недели — теперь работы стартуют 3 июня и должны завершиться к началу августа.
Как пояснил начальник управления автомобильных дорог «Приуралье» Денис Абрамов, такое решение принято с учетом высокой загруженности данного участка трассы Уфа — Оренбург. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, ремонтные работы будут проводиться в летний период, когда наблюдается наименьший трафик. Подрядная организация обязуется работать в круглосуточном режиме без выходных, используя две смены рабочих.
В период реконструкции движение на данном участке будет частично ограничено. Для проезда транспортных средств останется доступным три полосы с регулированием светофорами. Средняя полоса станет реверсивной: в утренние часы две полосы будут направлены в сторону Уфы, а вечером — в противоположном направлении.
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