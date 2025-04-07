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В Омске временно изменят работу трамвайного маршрута № 2

Изменения будут связаны с ремонтными работами.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Шелест предупредил омичей о временном изменении работы трамвайного маршрута № 2. С 11:00 до 13:00 8 и 10 апреля движение трамваев по этому маршруту будет приостановлено в связи с ремонтными работами.

Специалисты «Энергохозяйства» МП г. Омска «Электрический транспорт» проводят замену опор контактной сети на улице 3-я Транспортная.

Аналогичные работы уже были завершены на улице 11-я Линия. В планах на 2025 год — замена 40 опор контактной сети по всему городу. Омичей просят учитывать временные неудобства.

Ранее мы сообщали, что в Омске начался капитальный ремонт Центра восстановительного лечения ДГП № 2.