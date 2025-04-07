В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

Теперь уже точно все — сезон подледной ловли рыбы завершен. Это и раньше-то было опасно из-за резкого потепления и таяния снегов и льда. А в МЧС объявили официально, что теперь на лед, даже если он где-то остался, выходить нельзя.
— На территории области закрыты все ледовые переправы и места массового выхода людей на лед, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.
Выходить на лед опасно для жизни. В субботу, 5 апреля, в Башкирии на озере Банное под лед провалился мужчина. В холодной воде он потерял сознание. Мужчину к берегу на лодке доставили спасатели МЧС. Пострадавшего поместили в реанимацию.