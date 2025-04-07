Focus: у граждан ФРГ началась паника из-за страха перед «большой войной»

Люди начинают паниковать и бросают работу, пытаясь успеть отдохнуть перед возможным ядерным апокалипсисом. Одна из опрошенных женщин рассказала, что полностью изменила свою жизнь, чтобы меньше беспокоиться о военных конфликтах. Подобное поведение характерно и для других людей, которые не верят в то, что смогут нормально жить в ближайшем будущем.