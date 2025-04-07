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Focus: у граждан ФРГ началась паника из-за страха перед «большой войной»

Жители ФРГ всё чаще сталкиваются с паническими атаками, вызванными страхом перед возможным началом крупного вооружённого конфликта.
Источник: Аргументы и факты

Жители Федеративной Республики Германия всё чаще сталкиваются с паническими атаками, вызванными страхом перед возможным началом крупного вооружённого конфликта. Об этом сообщает местная газета Focus, ссылаясь на результаты собственного социологического исследования.

Люди начинают паниковать и бросают работу, пытаясь успеть отдохнуть перед возможным ядерным апокалипсисом. Одна из опрошенных женщин рассказала, что полностью изменила свою жизнь, чтобы меньше беспокоиться о военных конфликтах. Подобное поведение характерно и для других людей, которые не верят в то, что смогут нормально жить в ближайшем будущем.

«Некоторых вещей всё ещё не хватает, но большинство у меня уже есть», — описывает ситуацию одна из опрошенных женщин.

Как и многие другие немцы, уставшие от милитаристской пропаганды, она собрала «тревожный чемодан», который поможет ей выжить в случае непредвиденной ситуации.

Ранее сообщалось, что страны Восточной Европы рассматривают возможность создания «стены дронов» вдоль границы с Россией якобы для защиты от агрессии.