«Главный приз — лодочный мотор — получила семья Лобастовых из Николаевск-на-Амуре: Александр, Анна и Екатерина, их 14-летняя внучка. Глава семьи Александр и вытянул ту счастливую первую корюшку, которая привела команду к победе. Счастливчиками, которые заняли почетное второе место, стала семья Упоровых — Вера и Александр. Также семейная пара стала победителями в дополнительной номинации “поймавший самую крупную корюшку”», — рассказали в администрации Николаевского района.
Всего две корюшки поймали на фестивале в Николаевском районе
Традиционный фестиваль корюшки «Народная рыбалка на Амуре» прошел в Чныррах Николаевского района. Однако в этот раз участники праздника поймали рекордно мало рыбы — всего две штучки.