Екатеринбуржец получил патент на 145-метровый небоскреб «Елка мира»

Высотой здание должно было быть 145 метров. Внутреннее пространство предполагалась использовать по задумке для проведения выставок, аттракционов. Фишкой здания должно было стать то, что на каждом этаже можно было бы отпраздновать Новый год так, как его отмечают в разных странах мира.