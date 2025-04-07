Екатеринбуржец получил патент на 145-метровый небоскреб «Елка мира»

Житель Екатеринбурга получил патент на 145-метровый небоскреб «Елки мира». Об этом пишет tg-канал Baza.
Автором проекта стал Алексей Лабырин. В 2013-м он участвовал в конкурсе по реконструкции телебашни (24 марта 2018 года ее снесли — Прим. Ред.). В заявке он предложил достроить объект и превратить его в небоскреб.
— Это будет здание с витражным остеклением, стилизованное под рождественскую ель, — говорится в документе.
Высотой здание должно было быть 145 метров. Внутреннее пространство предполагалась использовать по задумке для проведения выставок, аттракционов. Фишкой здания должно было стать то, что на каждом этаже можно было бы отпраздновать Новый год так, как его отмечают в разных странах мира.
Однако проработать идею Алексею удалось только в 2024 году. Лабырин идею запатентовал. 2 апреля Роспатент утвердил заявку екатеринбуржца.