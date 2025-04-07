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Православные Уфы из-за ремонта не смогут посетить Воскресенский собор на Пасху

Службы проведут в приделе Казанской иконы Божией Матери.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе проведение пасхальных богослужений в Воскресенском соборе будет ограничено из-за возобновившихся строительных работ. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов, лично посетивший храм накануне.

Как он пояснил в социальных сетях, через две недели православные верующие традиционно соберутся на празднование Пасхи, однако в этом году доступ в главный зал собора будет закрыт. Службы проведут в приделе Казанской иконы Божией Матери, рассчитанном примерно на 120 человек.

Тарасов уточнил, что в данный момент в храме идут подготовительные работы перед оштукатуриванием стен — предстоит обработать порядка 15 тысяч квадратных метров. Одновременно с этим подходит к завершению установка электрических коммуникаций.

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