Православные Уфы из-за ремонта не смогут посетить Воскресенский собор на Пасху

Как он пояснил в социальных сетях, через две недели православные верующие традиционно соберутся на празднование Пасхи, однако в этом году доступ в главный зал собора будет закрыт. Службы проведут в приделе Казанской иконы Божией Матери, рассчитанном примерно на 120 человек.