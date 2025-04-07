«Мы помним!»: артисты хабаровского музтеатра дали концерт в доме ветеранов № 1

Совсем скоро для них заиграют любимые мелодии военных лет, воскрешающие в памяти волнующие моменты сурового времени и их юности, полной испытаний.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр организовал для ветеранов насыщенный праздничный концерт. Торжественное событие проходит по особому случаю — в преддверии дня окончания Второй мировой войны.
Для Варвары Михайловны Пимановой этот день значим далеко не из-за концерта — она труженик тыла. Войну она встретила в деревне Челны Нанайского района Хабаровского края, после четвертого класса сразу пошла работать в колхоз. Для нужд фронта она помогала выращивать гречиху и картофель, занималась пчеловодством. Об учебе в те годы никто и не думал. С 1972 года Варвара Михайловна живет в Хабаровске, завершив трудовую деятельность лишь в 2000 году в должности главной медицинской сестры в Дорожной клинической больнице. Ее трудовой стаж насчитывает более пятидесяти лет. На груди у Варвары Михайловны сверкают многочисленные трудовые ордена и медали.
— Наша жизнь прошла вся в работе. Работали, не покладая рук. Потому что такое время было тяжелое. Везде нужна была помощь. Мы еще дети были маленькие, и все работали. От души. Все для блага народа. Пусть будет мир на земле. И все наше государство будет хорошим. Сама я люблю петь и люблю многие песни военных лет, — поделилась Варвара Пиманова.
Во время концерта, когда звучали патриотические мелодии и произносились проникновенные речи, ветераны не могли сдержать слез. Музыка военных лет пробуждала в них глубокие воспоминания, и у каждого была своя любимая песня, хранящаяся в сердце.
Ветеран труда и дитя военных лет Тамара Ивановна Чупринская приближается к своему 90-летнему юбилею. Более полувека она посвятила работе в школе, где преподавала русский язык и литературу, ее педагогический стаж составляет 53 года. Она рассказала о своих медалях, отметив почетную «За поддержку и участие в патриотическом движении России». Тамара Ивановна отметила, что является не только ветераном труда, но и наставником молодежи. Она часто выступает в школах с авторскими стихотворениями, посвященными детям войны. А еще ветеран труда очень любит ходить на концерты музыкального театра.
— Со студенческих лет, с 1950-го года, люблю музыкальный театр. Вы знаете, мне очень нравится их репертуар. У артистов много таких постановок, которые действительно касаются патриотического воспитания. Сегодня слушаю песни военных лет и вспоминаю свою юность. Очень люблю песню Михаила Ножкина «А я в Россию, домой хочу», — рассказала Тамара Чупринская.
Павел Анатольевич Троценко, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, тоже пришел на концерт. Он поздравил ветеранов и рассказал о значимости этого мероприятия.
— В преддверии праздника городской совет ветеранов войны и труда совместно с театром музыкальной комедии проводит такую акцию по всем домам ветеранов в Хабаровске. Тем более, в городе проживает сегодня у нас 32 участника Великой Отечественной войны, а категория «ветераны войны» — 421 человек. Из них 13 блокадников, 33 узника фашистских концлагерей. Сегодня мы вручили всем ветеранам Хабаровска юбилейную медаль «80 лет победы в Великой Отечественной войне». Это значимая награда для каждого. Ветераны с удовольствием приходят на концерты и общаются с нашими театрами. Это не первый концерт, мы начали выступать еще в апреле в Доме ветеранов на Покуса, 22. Сегодня мы принимаем театр музыкальной комедии, но у нас есть свои замечательные коллективы, сегодня они готовятся к фестивалю «Ветераны — городу», посвященному 80-летию Победы, который будет проведен у нас в мае. В ближайшее время планируем также посетить воинские части Хабаровского гарнизона, — сказал Павел Троценко.
На концерте вспоминали и радостные, и печальные события тех лет. Также уделили внимание трудовому подвигу людей. Всего в этот день заслуженные артисты театра исполнили 16 песен, в числе которых: «Заздравная», «Эй, моряк», «Отчий дом» из репертуара Мартынова, «Мы желаем счастья вам», «Листопад» из репертуара Абадзинского.
Солист Хабаровского краевого академического музыкального театра Алексей Виноградов отметил, что программа насыщенная и запомнится всем зрителям. Артист приехал в Хабаровск из Приморского края в 2018 году и восемь лет живет и работает в городе. Изначально выступал в государственном концертном ансамбле «Дальний Восток» на базе филармонии.
— Вы знаете, на мой взгляд, сегодня замыливается память о Второй мировой войне, и задача нынешнего поколения — сохранить ее. И поэтому наша задача — сохранить прежде всего наш культурный код. Раз —два раза в месяц мы разъезжаем по домам ветеранов, по домам инвалидов, воинским частям, мы также делаем концерты для наших ребят, которые отправляются в зону СВО. Мы даем концерты в госпиталях. Поэтому это очень благодарная публика, и выступать для них огромное удовольствие каждый раз, — отметил Алексей Виноградов. — У меня в семье есть своя история о военных годах. Прабабушка Паша рассказывала, что у них была единственная корова, которую они отдали на нужды войны. Прабабушка работала на заводе, точила детали исключительно для нужд фронта. Ее, к сожалению, уже с нами нет — она ушла много лет назад. Но я вот, слава богу, застал ее. Мне уже было тогда более чем 18 лет, и я с ней часто виделся. Поэтому есть такая светлая память у нас в семье.
Своими воспоминаниями поделилась и Марина Рябцева, артистка Хабаровского краевого музыкального академического театра. Она рассказала о своем отношении к песням военных лет.
— Мне очень нравится песня из спектакля «Тихоход», баллада о солдате, я ее очень люблю и пела там, и «Бьется в тесной печурке огонь» тоже очень греет меня. Многие песни нравятся, тут не выберешь, скажем, прямо какую-то конкретную песню. Сегодня мы исполняем не только военную тематику, у нас больше такая душевно-развлекательная программа. Я исполняю три песни, они совершенно разные. Одна из мюзикла «Чикаго», она такая более джазовая, заводная. И песня про дружбу у меня, и про старый рояль — как бы это все песни настолько разножанровые. Сегодня мы будем радовать нашу публику, не будем грустить, — поделилась Марина Рябцева.
Она подчеркнула важность выступлений перед зрителями зрелого возраста, их сильную отдачу.
— Когда мы поем ретрорепертуар, я вижу, как у бабушек и дедушек загораются глаза, и они начинают подпевать нам, некоторые танцуют, знаете, идет невероятная отдача, — добавила артистка музыкального театра. — Это что-то нереальное. Мое поколение и поколение более молодых, они никогда так не танцуют, как наши пенсионеры.
Ветераны были под большим впечатлением от выступления именитых артистов, а также возможности прикоснуться к великому искусству и лично пообщаться со звездами театра.
— Заслуженные артисты России, заслуженные артисты Хабаровского края, народные артисты Хабаровского края, вокалисты порадовали всех присутствующих песнями, слова которых каждый знает наизусть. Они подарили незабываемую атмосферу и хорошее настроение каждому зрителю, — отметили в министерстве социальной защиты Хабаровского края.
Концерты в домах ветеранов — это только начало празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Хабаровске. В течение апреля жители и гости региона смогут посетить выставки, спектакли, концерты и другие события. Так, 8, 14, 16 и 30 апреля сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки проведут в районах Хабаровского края цикл литературно-музыкальных встреч «Победа, которую нам завещали» (12+).
С 18 апреля по 6 июля жители увидят экспонаты выставки «Фронтовики» — кадры из фильмов Дальневосточной студии кинохроники. Также с 25 по 26 апреля в регионе пройдет масштабная всероссийская акция «Библионочь 2025». ДВГНБ, краевая детская библиотека имени Наволочкина, краевая специализированная библиотека для слепых организуют концерты, мастер-классы, литературные встречи и выставки. Пройдет возложение цветов в память о погибших воинах и многое другое.