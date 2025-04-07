«Мы помним!»: артисты хабаровского музтеатра дали концерт в доме ветеранов № 1

— Вы знаете, на мой взгляд, сегодня замыливается память о Второй мировой войне, и задача нынешнего поколения — сохранить ее. И поэтому наша задача — сохранить прежде всего наш культурный код. Раз —два раза в месяц мы разъезжаем по домам ветеранов, по домам инвалидов, воинским частям, мы также делаем концерты для наших ребят, которые отправляются в зону СВО. Мы даем концерты в госпиталях. Поэтому это очень благодарная публика, и выступать для них огромное удовольствие каждый раз, — отметил Алексей Виноградов. — У меня в семье есть своя история о военных годах. Прабабушка Паша рассказывала, что у них была единственная корова, которую они отдали на нужды войны. Прабабушка работала на заводе, точила детали исключительно для нужд фронта. Ее, к сожалению, уже с нами нет — она ушла много лет назад. Но я вот, слава богу, застал ее. Мне уже было тогда более чем 18 лет, и я с ней часто виделся. Поэтому есть такая светлая память у нас в семье.