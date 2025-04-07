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Караев сравнил работу главы МВД и губернатора Гродненской области

Глава Гродненской области Караев сравнил работу губернатора и министра МВД.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев сравнил работу главы МВД и губернатора, сообщили на «Беларусь 1».

Напомним, не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области.

И Караев признался, что работу губернатора он начал с понимания, что очень многое ему неизвестно.

— Быть проверяющим, быть инспектором — это одно. У тебя больше «развязаны руки», — заметил экс-помощник президента.

И добавил, что в качестве помощника Лукашенко он больше контролировал кадры, чтобы кандидаты были достойными, «не было местечковости» и проводился государственный курс.

— Был хороший объем работы. Но все же это не такой спрессованный рабочий день, как те вопросы, которые сразу сыпятся на председателя облисполкома, — указал он.

Караев обратить внимание, что он может сравнивать, и считает, что повседневная, рутинная работа председателя облисполкома напряженнее, чем у министра.

— Ряд вопросов всеобщего жизнеобеспечения области очень многогранен, нельзя ни одной сферы жизни упустить, — пояснил глава Гродненщины.

А резюмируя, назвал проблемные вопросы региона: показатели социально-экономическом развитии, строительство, валовой региональный продукт, отставание от плана в сельском хозяйстве.

Еще экс-помощник Лукашенко сказал, как управленцы отвлекают белорусов от работы.

Тем временем министр обороны Хренин был в рушащемся здании во время землетрясения в Мьянме.