Караев сравнил работу главы МВД и губернатора Гродненской области

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев сравнил работу главы МВД и губернатора, сообщили на «Беларусь 1».
Напомним, не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Караева губернатором Гродненской области.
И Караев признался, что работу губернатора он начал с понимания, что очень многое ему неизвестно.
— Быть проверяющим, быть инспектором — это одно. У тебя больше «развязаны руки», — заметил экс-помощник президента.
И добавил, что в качестве помощника Лукашенко он больше контролировал кадры, чтобы кандидаты были достойными, «не было местечковости» и проводился государственный курс.
— Был хороший объем работы. Но все же это не такой спрессованный рабочий день, как те вопросы, которые сразу сыпятся на председателя облисполкома, — указал он.
Караев обратить внимание, что он может сравнивать, и считает, что повседневная, рутинная работа председателя облисполкома напряженнее, чем у министра.
— Ряд вопросов всеобщего жизнеобеспечения области очень многогранен, нельзя ни одной сферы жизни упустить, — пояснил глава Гродненщины.
А резюмируя, назвал проблемные вопросы региона: показатели социально-экономическом развитии, строительство, валовой региональный продукт, отставание от плана в сельском хозяйстве.
Еще экс-помощник Лукашенко сказал, как управленцы отвлекают белорусов от работы.
Тем временем министр обороны Хренин был в рушащемся здании во время землетрясения в Мьянме.