Хабаровчане выбирают ЗОЖ

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, помимо аллеи здоровья, на которой расположены медицинские локации, для посетителей работали спортивно-развлекательные точки, лекционная зона, скалодром для детей и др. Была открыта выставка музея здоровья, проводились мастер-классы и арт-терапия, розыгрыши призов от партнеров. За время работы фестиваля площадки посетили около 5 тысяч человек. Организатором события выступило краевое министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, при содействии министерств спорта и образования края, а также комитета по делам молодежи регионального правительства.