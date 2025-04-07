Хабаровчане выбирают ЗОЖ

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в арене «Ерофей» состоялся V краевой фестиваль здорового образа жизни (0+). Около 20 медицинских организаций приняли участие в мероприятии и развернули свои интерактивные площадки, сообщает ИА AmurMedia.
— На представленных локациях желающие могли бесплатно по полису ОМС пройти обследования по многим направлениям: проверить уровень холестерина и глюкозы, пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию стоматолога, акушера, терапевта и многое другое. Все это благодаря медицинским организациям, которые поддержали семейный фестиваль здорового образа жизни, — рассказали в краевом Минздраве.
Одной из площадок, например, был мобильный кабинет УЗИ, представленный краевым онкологическим центром. Гостям фестиваля предлагалось проверить состояние щитовидной железы и проконсультироваться со специалистами.
— Мы напоминаем о рисках возникновения всех онкологических заболеваний. С нами участвует Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», которая представила фотовыставку с нашими онкологическими пациентами. Мы рассказываем о современных возможностях борьбы с онкозаболеваниями, а также формируем позитивное отношение к диспансеризации, ведь проще всего победить заболевание, выявив его на ранней стадии, — уточнил главный врач краевого Онкоцентра Алексей Веселов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, помимо аллеи здоровья, на которой расположены медицинские локации, для посетителей работали спортивно-развлекательные точки, лекционная зона, скалодром для детей и др. Была открыта выставка музея здоровья, проводились мастер-классы и арт-терапия, розыгрыши призов от партнеров. За время работы фестиваля площадки посетили около 5 тысяч человек. Организатором события выступило краевое министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, при содействии министерств спорта и образования края, а также комитета по делам молодежи регионального правительства.