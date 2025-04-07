После поручения Хабирова сократили сроки ремонта моста под Уфой

В Башкирии после поручения главы республики Радия Хабирова сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на федеральной трассе Р-240 Уфа-Оренбург около Булгаково. Его сдадут на две недели раньше.
Как сообщил руководитель ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов, искусственное сооружение 1980 года постройки, которое ранее признали аварийным, планируют начать ремонтировать 3 июня этого года, завершить — в начале августа.
Ранее глава региона отметил, что необходимо сократить сроки ремонта, чтобы «не создавать неудобства местным жителям». Изначально планировалось, что Работы должны длиться 70 дней.
«По контракту подрядная организация должна была выполнять работы на данном мосту с мая по ноябрь этого года. Но, в связи с высокой интенсивностью участка дороги, принято решение сократить сроки ремонтных работ и выполнить их в период наименьшего трафика — в июне и июле», — прокомментировал Денис Абрамов.
Рабочие здесь будут трудиться круглые сутки в две смены, без выходных и праздников. Участок дороги будут частично перекрывать. Для водителей будут доступны три полосы. Движение будет регулироваться светофором. По средней полосе его сделают реверсивным.
На объекте демонтируют покрытие и защитный слой из бетона, затем обновят слом мостового полотна, восстановят регуляционные сооружения и водоотвод. Кроме того, здесь устроят деформационные швы и заменят элементы обустройства.