После поручения Хабирова сократили сроки ремонта моста под Уфой

«По контракту подрядная организация должна была выполнять работы на данном мосту с мая по ноябрь этого года. Но, в связи с высокой интенсивностью участка дороги, принято решение сократить сроки ремонтных работ и выполнить их в период наименьшего трафика — в июне и июле», — прокомментировал Денис Абрамов.