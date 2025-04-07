Школьники из Хабаровского края стали призерами олимпиады по китайскому языку

В Московском государственном лингвистическом университете завершился заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. В соревнованиях приняли участие почти 250 детей из разных уголков России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Команда Хабаровского края показала высокие результаты. Призерами стали трое школьников: одиннадцатиклассница Бай Ин, девятиклассница Чэнь Си и десятиклассник Чу Жуйсюань.
«Олимпиада включала два тура — письменный и устный, на которых участники показали отличные навыки в аудировании, чтении, лексике и разговорной речи», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Также для участников были организованы лекции и экскурсии по историческим местам.