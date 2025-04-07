Десантники представят Беларусь на Параде Победы в Москве 9 мая 2025

На параде Победы в Москве Беларусь представят военнослужащие сил специальных операций, сообщили на СТВ.
К параду готовятся около 70 белорусских десантников, тренировки которых пока отрабатываются в Минске. Но уже 23 апреля белорусские военнослужащие отправятся в Москву и «будут чеканить шаг на Красной площади».
Для участи в параде Победы белорусские военные получат новую форму. Причем голубые береты заменят фуражки, а берцы — сапоги. Участвовать в параде в Москве белорусские десантники будут в парадных кителях.