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Десантники представят Беларусь на Параде Победы в Москве 9 мая 2025

Бойцы сил спецопераций Беларуси будут участвовать в параде Победы в Москве.

Источник: Комсомольская правда

На параде Победы в Москве Беларусь представят военнослужащие сил специальных операций, сообщили на СТВ.

К параду готовятся около 70 белорусских десантников, тренировки которых пока отрабатываются в Минске. Но уже 23 апреля белорусские военнослужащие отправятся в Москву и «будут чеканить шаг на Красной площади».

Для участи в параде Победы белорусские военные получат новую форму. Причем голубые береты заменят фуражки, а берцы — сапоги. Участвовать в параде в Москве белорусские десантники будут в парадных кителях.