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Энергетики в Минской области продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области энергетики продолжают работать в усиленном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Минскэнерго».

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°

«На протяжении всей ночи в Минской области сохранялись неблагоприятные погодные условия. В некоторых районах наблюдались сильный порывистый ветер и снег с налипанием на провода линий электропередачи. С 23.00 до 7.30 отключений высоковольтных линий в сети 6−10 кВт не зафиксировано», — проинформировали в «Минскэнерго».

На 7 апреля объявлен оранжевый уровень опасности. Прогнозируются снег, мокрый снег, усиление ветра. «Ремонтный и оперативный персонал всех электросетевых филиалов находится в режиме повышенной готовности», — добавили в РУП «Минскэнерго».