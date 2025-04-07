Энергетики в Минской области продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

«На протяжении всей ночи в Минской области сохранялись неблагоприятные погодные условия. В некоторых районах наблюдались сильный порывистый ветер и снег с налипанием на провода линий электропередачи. С 23.00 до 7.30 отключений высоковольтных линий в сети 6−10 кВт не зафиксировано», — проинформировали в «Минскэнерго».