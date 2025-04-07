В Челябинске управляющие компании получат штрафы за плохую уборку дворов

В администрации Челябинска недовольны работой нескольких управляющих компаний во время субботников.
По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, на прошлой неделе инспекторы объезжали дворы, на которые жаловались жители. Некоторые территории действительно оказались плохо убраны.
— В числе отстающих — УК «Созвездие», «Арктур», ДЕЗ Калининского района«, “Крепость”, — перечислил Александр Астахов во время совещания в администрации.
Вице-мэр сообщил, что в отношении «отстающих» составляют административные протоколы. Нерадивые «управляйки» получат штрафы от 50 до 600 тыс. рублей.
— Практика уже есть: УК «Созвездие» в прошлом году оштрафовали на 700 тысяч рублей, — уточнил Александр Астахов.
— На 600 тысяч штрафа можно много дворников нанять, — заметил мэр Алексей Лошкин. — Пусть взвешивают, что им выгодно: штрафы платить или дворников нанимать.
Глава города напомнил, что субботники в Челябинске будут продолжаться еще две недели.
— Призываю жителей выходить на уборку улиц. Единичными примерами привести город в порядок сложно. И если выбрасывать мусор на улицу, на газоны, то сколько не убирай, состояние будет непотребное, — заявил Алексей Лошкин. — Надо еще и бизнес привлекать. А то часто бывает, что из магазина вышел, а урны нет.