В Челябинске управляющие компании получат штрафы за плохую уборку дворов

— Призываю жителей выходить на уборку улиц. Единичными примерами привести город в порядок сложно. И если выбрасывать мусор на улицу, на газоны, то сколько не убирай, состояние будет непотребное, — заявил Алексей Лошкин. — Надо еще и бизнес привлекать. А то часто бывает, что из магазина вышел, а урны нет.