В Красноярске сбили восьмилетнего ребенка на арендованном электросамокате

Вечером 6 апреля в Красноярске на Водопьянова сбили восьмилетнего ребенка на арендованном электросамокате.
Мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, что является нарушением правил дорожного движения. Водитель за рулем «Тойоты» тоже нарушил ПДД, не затормозив перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка.
Школьник выжил. С травмами его доставили в больницу с места происшествия. Известно, что мальчик спешил домой, а в итоге оказался на больничной койке.
Сейчас полицейские разбираются, как в распоряжении ребенка оказался арендованный СИМ. Организация, которой принадлежит самокат, получит уведомление о случившемся. Есть вопросы и к родителям школьника, оставившим его без присмотра.
Школьнику еще не исполнилось 16 лет, а именно с этого возраста можно брать в аренду электросамокаты. Если бы у него был свой двухколесник, самокат или велосипед, то кататься на нем с 7 до 14 лет он по закону имеет право без присмотра взрослых только в пределах пешеходных и велопешеходных зон. Выезжать на проезжую часть в этом возрасте запрещено.