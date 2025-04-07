В Красноярске сбили восьмилетнего ребенка на арендованном электросамокате

Школьнику еще не исполнилось 16 лет, а именно с этого возраста можно брать в аренду электросамокаты. Если бы у него был свой двухколесник, самокат или велосипед, то кататься на нем с 7 до 14 лет он по закону имеет право без присмотра взрослых только в пределах пешеходных и велопешеходных зон. Выезжать на проезжую часть в этом возрасте запрещено.