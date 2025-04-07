Германий применят в аккумуляторах для экстремальных холодов

Германий давно пытаются применять в накопителях энергии, однако структура металла и его объем сильно меняются в процессе работы батареи, отчего она быстро выходит из строя. Использование нановолокон германия позволило решить эту проблему, поскольку они обладают большой удельной емкостью — примерно в 3,5 раза выше, чем у анодных материалов, например, графита. Нановолокна показали отличный результат испытаний при температуре минус 40 градусов.