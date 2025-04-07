Германий применят в аккумуляторах для экстремальных холодов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты университета «Дубна», Московского института электронной техники (МИЭТ) и Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ РАН) разработали аккумуляторы для экстремального холода. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, батареи смогут работать при температуре ниже минус 50 градусов.
«Команда разработчиков центра электрохимической техники университета “Дубна” совместно с учеными из МИЭТ и ИФХЭ РАН создает литий-ионные аккумуляторы, способные сохранять эффективность даже при крайне низких температурах. Они смогут это делать за счет анодов из наноструктурированного германия. Предварительные результаты исследования опубликованы в журнале Batteries&Supercaps», — отметили в пресс-службе.
Прототипы новых батарей проходят испытания. Такие аккумуляторы можно будет использовать, например, в Арктике или космосе в системах связи и навигации, транспорта, спутников.
Германий давно пытаются применять в накопителях энергии, однако структура металла и его объем сильно меняются в процессе работы батареи, отчего она быстро выходит из строя. Использование нановолокон германия позволило решить эту проблему, поскольку они обладают большой удельной емкостью — примерно в 3,5 раза выше, чем у анодных материалов, например, графита. Нановолокна показали отличный результат испытаний при температуре минус 40 градусов.
Ближайшая задача, как отмечается в сообщении Минобрнауки, — наладить опытное производство, масштабировать технологию и подтвердить ее эффективность на опытной партии в количестве 1 тыс. штук.