Формовочную обрезку деревьев выполняют в Иркутске

В Иркутске специалисты проводят обрезку деревьев для формирования их кроны. Они убирают сухие, больные и сломанные ветки, делают крону более редкой и уменьшают высоту растений с помощью специальной техники, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Такие работы мы организуем весной и осенью для улучшения качественного состояния зеленых насаждений. Формовочная обрезка усиливает густоту кроны и способствует равномерному распределению ветвей. Перед началом мероприятий каждое растение обследуют дендрологи, учитывают его вид, возраст и состояние», — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева.
Она добавила, что срезы обрабатывают масляной краской, чтобы предотвратить проникновение вирусов и бактерий в древесину.
Обрезку уже провели на территории мемориального комплекса «Вечный огонь», в скверах имени Кирова, у памятника маршалу Жукову и у драматического театра имени Н. П. Охлопкова, в Комсомольском парке и вдоль улиц.
В течение лета также будет проводиться санитарная обрезка деревьев. Планируется снос аварийных деревьев для обеспечения безопасности на общественных территориях. В тёплое время года будут выкорчёвывать пни и готовить места для новых посадок.
Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы МКУ «Городская среда» организует уборку газонов от мусора и сухой листвы, помывку памятников, арт-объектов, урн, скамеек, ограждений и покраску малых архитектурных форм.