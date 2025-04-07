Смертную казнь для детей ввели в СССР 90 лет назад

«23 сентября я пошел в Наркомфин на Ильинке, д. № 9, и пришел в партком, подойдя к председателю, я сказал, — я легкий кавалерист из подшефной школы, пришел проверить ваше питание, а она, не проверив документов, сказала — “мы этим делом не ведаем, а иди к председателю месткома Орловской, она тебя допустит по проверке столовой. [Орловская] познакомила меня со своей столовой, водила во все цеха питания, на кухню, в кладовую и накормила обедом, после чего я ушел из столовой около 18 часов и, не выходя из наркомата, поднялся на 3-й этаж в 12-м подъезде, зашел в комнату месткома, где убиралась уборщица, которой сказал: “Ты не убирай и не запирай комнату, здесь будет собрание комсомольцев”. Уборщица тут же, немножко убрав, ушла в другую комнату, а я в это время вскрыл ножом стол председателя, у которой и нашел много других ключей, которыми открыл стоявший здесь же шкаф, где и нашел маленький несгораемый ящик, открыл его лежащим в шкафу ключом и взял себе 95 рублей лежащих в нем денег, после чего вскрыл еще три стола в другой комнате, где нашел только одни ключи и, ничего не взяв в них, совсем ушел из наркомата”, — цитирует Борисёнок показания Егорова.