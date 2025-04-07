Ростовская художница изобразила портрет Маркизы Бальби на стене городского кафе

Роспись украсила стену кофейни на пересечении улиц Журавлева и Пушкинской. Ранее здесь находилась другая работа художницы — репродукция «Лютниста» Караваджо, созданная в 2019 году. В 2024 году ее закрасили во время ремонта. Владельцы кофейни заранее связались с ростовчанкой и предложили создать новую работу.