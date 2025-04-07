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Ростовская художница изобразила портрет Маркизы Бальби на стене городского кафе

Новый шедевр на улицах Ростова: художница представила «Маркизу Бальби».

Источник: Комсомольская правда

Ростовская художница Лида Железняк представила новую уличную работу — «Маркизу Бальби», созданную под влиянием творчества Ван Дейка. Фотографии произведения она опубликовала в своих соцсетях.

Роспись украсила стену кофейни на пересечении улиц Журавлева и Пушкинской. Ранее здесь находилась другая работа художницы — репродукция «Лютниста» Караваджо, созданная в 2019 году. В 2024 году ее закрасили во время ремонта. Владельцы кофейни заранее связались с ростовчанкой и предложили создать новую работу.

Художница решила не копировать старое, а сделать что-то совершенно новое. Она надеется, что свежая работа полюбится горожанам не меньше прежней.