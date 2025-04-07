Ростовская художница изобразила портрет Маркизы Бальби на стене городского кафе

Ростовская художница Лида Железняк представила новую уличную работу — «Маркизу Бальби», созданную под влиянием творчества Ван Дейка. Фотографии произведения она опубликовала в своих соцсетях.
Роспись украсила стену кофейни на пересечении улиц Журавлева и Пушкинской. Ранее здесь находилась другая работа художницы — репродукция «Лютниста» Караваджо, созданная в 2019 году. В 2024 году ее закрасили во время ремонта. Владельцы кофейни заранее связались с ростовчанкой и предложили создать новую работу.
Художница решила не копировать старое, а сделать что-то совершенно новое. Она надеется, что свежая работа полюбится горожанам не меньше прежней.