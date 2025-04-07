Биолог Воронин: слабая засолка не убивает в рыбе и икре паразитов

— Из неактивного состояния они переходят в активное и начинают вбуравливаться в стенку кишечника. Этот процесс вызывает у людей болевые ощущения и симптомы пищевого отравления. На самом деле это не смертельное заболевание, так как личинки нематод быстро погибают в кишечнике. Однако они могут вызвать бурную воспалительную реакцию, которая может быть довольно сильной, и именно она может нанести серьезный удар по здоровью. Через неделю после гибели червей все симптомы исчезнут. Но проблема тут заключается в диагностике: как и при многих других гельминтозах, симптомы крайне расплывчаты и часто их списывают на обычное отравление. В общем, набор паразитов, которые могут встречаться в морской рыбе, довольно обширный, но опасны для людей именно анизакиды.