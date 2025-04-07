«Мясо, яйца, молоко, апельсины». В Минской области милиционеры задержали работников школ с продуктами на выходе

В Беларуси охрановцы за один день трижды пресекли хищение продуктов питания, сообщил телеграм-канал ведомственной структуры.
Кражи были предотвращены в Минске и Минской области сотрудниками Департамента охраны во время рейдов по учреждениям образования.
Так, в Минске задержали 60-летнюю санитарку, которая пыталась вынести продукты из школы в сумке. В Солигорске с поличным задержали 35-летнюю работницу столовой.
А в Слуцке при выходе из школы с похищенными продуктами были остановлены две женщины.
Общая сумма похищенного превысила 100 белорусских рублей.
— В отношении всех задержанных составлены административные протоколы за мелкое хищение, — прокомментировали в пресс-службе.
А еще заведующая школьной столовой пыталась вынести несколько десятков кило продуктов под Дрогичином: «Яйца, огурцы, мясо, молоко, полмешка лука, мешок яблок».
Ранее Минобразования объявило о еще одном новшестве в школах Беларуси с 1 сентября.