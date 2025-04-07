Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы смогут сдать старые шины и получить сладкие подарки

В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору изношенных автомобильных покрышек для последующей переработки, об этом сообщает команда «Нижний Новгород — экологическая столица».

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие состоится 13 апреля. С часу до трех часов дня старые шины будут принимать у въезда на территорию Дворца Спорта «Сормович» (бульвар Юбилейный, 31а) и на парковке торгово-развлекательного комплекса «Седьмое небо» (напротив входа в ТЦ, сразу за строительным гипермаркетом). Первые участники акции получат приятные сюрпризы в виде сладостей.

Организаторы убедительно просят не приносить покрышки, подвергшиеся окрашиванию, сильно загрязненные, а также изделия из шин (садовые фигуры и прочее). Благодаря участию горожан в прошлых акциях, на переработку было отправлено свыше 8 тонн отработанных шин.