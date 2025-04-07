Нижегородцы смогут сдать старые шины и получить сладкие подарки

Мероприятие состоится 13 апреля. С часу до трех часов дня старые шины будут принимать у въезда на территорию Дворца Спорта «Сормович» (бульвар Юбилейный, 31а) и на парковке торгово-развлекательного комплекса «Седьмое небо» (напротив входа в ТЦ, сразу за строительным гипермаркетом). Первые участники акции получат приятные сюрпризы в виде сладостей.
Организаторы убедительно просят не приносить покрышки, подвергшиеся окрашиванию, сильно загрязненные, а также изделия из шин (садовые фигуры и прочее). Благодаря участию горожан в прошлых акциях, на переработку было отправлено свыше 8 тонн отработанных шин.