Строительство второй очереди Пулково перенесли на два года

Изначально реализацию проекта наметили на 2025 год. О таких планах также говорил председатель правления ВТБ Андрей Костин, структуры банка входят в состав акционеров управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). По информации источника, близкого к ВВСС, сроки строительства перенесли из-за необходимости вносить изменения в генплан города и правила землепользования. Также среди причин назвали необходимую для строительства высокую стоимость заемных средств.