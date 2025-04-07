В Свердловском округе Иркутска 7 апреля сожгут сухую траву

В Свердловском округе Иркутска 7 апреля 2025 года сожгут сухую траву на общей площади три гектара. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию, отжиги начнутся в 14:20 (по местному времени — Ред.) на территории от Академической, 56/5 в сторону улицы Геологов, 13 и от Старо-Кузьмихинской до Академической, 13.