В Свердловском округе Иркутска 7 апреля сожгут сухую траву

В Свердловском округе Иркутска 7 апреля 2025 года сожгут сухую траву на общей площади три гектара. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию, отжиги начнутся в 14:20 (по местному времени — Ред.) на территории от Академической, 56/5 в сторону улицы Геологов, 13 и от Старо-Кузьмихинской до Академической, 13.
— Мероприятия полностью контролируемые, их выполняют при отсутствии сильного ветра и осадков. На каждом участке размещают специализированную технику и огнетушители, — рассказали в агентстве.
Отжиги проходят вдали от жилых домов, а уничтожает траву группа профессионалов, соответственно, угрозы пожара нет. Возможно, жители округа почувствуют запах гари, в воздухе повиснет дымка.
Важно! Сибирякам самостоятельно заниматься сжиганием строго запрещено — за это грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 483 килограмма опасных мясных продуктов уничтожили в Приангарье с начала 2025 года.