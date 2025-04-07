В Красноярском крае с виновников лесного пожара взыскали расходы на тушение

В Красноярском крае с виновников лесного пожара взыскали расходы на его тушение. Как рассказали в региональной прокуратуре, огонь вспыхнул в мае 2024 года недалеко от села Отношка в Кемском сельском участковом лесничестве.
Изначально пламя охватило поле, однако затем стихия перешла на лес, уничтожив 3,8 гектара.
— Выяснилось, что один из правообладателей земельного участка, находящегося в долевой собственности четырех местных жителей и администрации сельсовета, развел костер, — добавили в надзорном ведомстве.
Владельцы территории не организовали противопожарный барьер, что и привело к неконтролируемому распространению стихии. В итоге суд взыскал с правообладателей участка 30 тысяч рублей.
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