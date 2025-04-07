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В Красноярском крае с виновников лесного пожара взыскали расходы на тушение

Жители Красноярского края возместят расходы на тушение лесного пожара.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае с виновников лесного пожара взыскали расходы на его тушение. Как рассказали в региональной прокуратуре, огонь вспыхнул в мае 2024 года недалеко от села Отношка в Кемском сельском участковом лесничестве.

Изначально пламя охватило поле, однако затем стихия перешла на лес, уничтожив 3,8 гектара.

— Выяснилось, что один из правообладателей земельного участка, находящегося в долевой собственности четырех местных жителей и администрации сельсовета, развел костер, — добавили в надзорном ведомстве.

Владельцы территории не организовали противопожарный барьер, что и привело к неконтролируемому распространению стихии. В итоге суд взыскал с правообладателей участка 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на юге Красноярского края сушильная машина чуть не спалила дом.