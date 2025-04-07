Популяция диких кабанов восстанавливается в лесах Хабаровского края

«Несмотря на то, что в феврале выпало много снега, численность копытных, которые являются биоресурсом не только для человека, но и для хищников, в лесных заповедниках осталась высокой. Исключение составляет кабан. Однако, очень важный положительный результат учетов — началось восстановление популяции этих животных в заповеднике “Большехехцирский” и, хотя число кабанов не превышает 30 особей, это уже начало. На более северных территориях — в национальном парке “Анюйский”, пока отмечены несколько особей на Пихце, а в заповеднике “Комсомольский”, где численность кабана всегда была низкой, он в учет не попал совсем», — уточнила заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирина Никитина.