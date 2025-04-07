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В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Ростов отмечает Благовещение: службы пройдут во всех храмах города.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 апреля, православные ростовчане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник, символизирующий благую весть о грядущем рождении Спасителя, которую Архангел Гавриил принес Деве Марии.

По информации городской администрации, праздничные богослужения пройдут во всех 55 православных храмах Ростова. Также службы состоятся в трех храмах Армянской Апостольской Православной Церкви, в одной Старообрядческой церкви и в трех христианских религиозных организациях.

Особое внимание уделено безопасности верующих. Так, установят специальные ограждения, рамки металлодетекторов, а за порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов и казачьи и народные дружины.