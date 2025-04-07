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Белстат: обеспеченность врачами в Беларуси выше, чем в Швейцарии и Литве

Белстат сравнил обеспеченность врачами в Беларуси и в Швейцарии.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обеспеченность населения врачами выше, чем в Швейцарии, сообщили в Белстате.

Так, на конец 2024-го в Беларуси работали более 41 тысячи практикующих врачей и еще свыше 111 тысяч средних медицинских работников.

Таким образом в Беларуси на 10 тысяч человек пришлось более 45 врачей и 122 средних медработников. Что выше, чем в Швейцарии (44,8), Болгарии (44,5), Литве (44,4) и Исландии (43,9).

При этом в Беларуси функционируют 553 больницы и 1394 поликлиники. В медицинской инфраструктуре- 70 тысяч больничных коек краткосрочного пребывания.

За год белорусские врачи проводят более 108 миллиона амбулаторных и домашних приемов. То есть почти 12 приемов приходится на одного жителя страны.

А вот что известно про важные женские и мужские обследования, которые белорусы могут пройти во время диспансеризации 2025.

Еще в Минской области милиционеры задержали работников школ с продуктами на выходе: «Мясо, яйца, молоко, апельсины».