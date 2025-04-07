В Башкирии с 1 сентября могут ограничить продажу энергетиков

— Речь идет о запрете торговли безалкогольными энергетиками в определенных местах, — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Такие напитки нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. Для обеспечения соблюдения запрета будет разработано положение о региональном государственном контроле в этой области. Правительство республики получит соответствующие полномочия.