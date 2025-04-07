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В Башкирии с 1 сентября могут ограничить продажу энергетиков

В Башкирии с 1 сентября могут ограничить продажу энергетиков. Соответствующий законопроект в первом чтении депутаты Госсобрания республики рассмотрят на пленарном заседании в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Источник: Башинформ

Согласно документу продажа безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) запрещается «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта».

В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

— Речь идет о запрете торговли безалкогольными энергетиками в определенных местах, — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Такие напитки нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. Для обеспечения соблюдения запрета будет разработано положение о региональном государственном контроле в этой области. Правительство республики получит соответствующие полномочия.