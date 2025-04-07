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В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 60 пожаров

В Ростовской области за прошедшую неделю пожары унесли жизни двух людей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 60 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

Так, согласно опубликованной информации, пожарно-спасательные подразделения реагировали на 68 пожаров. Во время ЧП удалось спасти десять человек, еще двое погибли.

Также за прошедшую неделю зарегистрировано 11 загораний сухой травы и камыша на площади 5,2 га. Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 15 раз, удалось спасти шестерых человек.