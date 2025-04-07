В акимате Алматы анонсировали отключение отопления

По данным акимата, аким Ерболат Досаев провел рабочее совещание по вопросу завершения отопительного сезона, а также начала подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025−2026 годов.
Было отмечено, что отопительный сезон 2024−2025 годов проходит в штатном режиме.
Всего центральным отоплением охвачено 404 объекта образования, 128 объектов здравоохранения и 8 863 жилых здания.
Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в Алматы среднесуточной температурой наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2024−2025 годов.
Отключение отопления начнется поэтапно с 10 апреля в следующем порядке:
- административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие;
- жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);
- социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).
В Астане завершится отопительный сезон, когда температура зафиксируется свыше 10 градусов в течение пяти дней.