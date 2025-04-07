Жительница Омской области ударила своего гостя ножом в живот

В Русско-Полянском районе Омской области произошла поножовщина. Проведать двух сельчанок пришел их приятель, прихватив с собой друга. Хозяйка дома попыталась вытолкнуть одного из мужчин, который закурил без спроса. Как конфликт перерос в резню — рассказали 7 апреля в УМВД региона.
Сообщения о кровавой ссоре одновременно поступили в службу скорой помощи и в полицию. Сотрудники МВД прибыли на место ЧП и выяснили, что участники инцидента распивали спиртное. Гость проигнорировал просьбу 35-летней женщины не курить в доме. Оказавшись выставленным за дверь, он ударил ее по голове.
«Женщина вернулась в дом, схватила кухонный нож и вонзила мужчине в живот. От прибывших медиков пострадавший попытался скрыться. Спустя час раненного 38-летнего мужчину обнаружили на улице, его состояние резко ухудшилось из-за потери крови», — говорится в сообщении.
Раненого доставили в больницу, он получил тяжкий вред здоровью. В отношении ранее не судимой сельчанки возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Полицейские изъяли орудие преступления и провели необходимые допросы. Разбирательства продолжаются.