Жительница Омской области ударила своего гостя ножом в живот

Сообщения о кровавой ссоре одновременно поступили в службу скорой помощи и в полицию. Сотрудники МВД прибыли на место ЧП и выяснили, что участники инцидента распивали спиртное. Гость проигнорировал просьбу 35-летней женщины не курить в доме. Оказавшись выставленным за дверь, он ударил ее по голове.