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Белстат: более 93% белорусских женщин и мужчин считают свое здоровье хорошим

Статистика: более 93% белорусов считают свое здоровье хорошим.

Источник: Комсомольская правда

Более 93% белорусов считают, что у них хорошее здоровье, проинформировали в Национальном статистическом комитете.

Эта статистика приводится по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Исследование проводили на начало 2025 года. В итоге большинство жителей Беларуси высоко оценили свое здоровье. Оценку «хорошее» или «удовлетворительное» состояние здоровья дали 93,8% мужчин и 93,3% женщин.

Также, по статистике, почти каждый третий белорус занимается спортом или физическими упражнениями. В процентном соотношении это 27,2% мужчин и 32,3% женщин.

Еще Белстат сравнил обеспеченность врачами Беларуси и Швейцарии, Исландии, Литве.

А вот что известно про важные женские и мужские обследования, которые белорусы могут пройти во время диспансеризации 2025.