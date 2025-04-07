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Известная ростовчанка Валя Карнавал показала безумный подарок поклонника

Миллион алых роз для Вали Карнавал: блогер показала безумный подарок поклонника.
Источник: Комсомольская правда

Известная ростовчанка Валя Карнавал показала фанатам роскошный подарок от поклонника. Так, 5 апреля блогер опубликовала в соцсетях невероятные кадры: ее дом буквально утопал в алых розах. Поклонник отправил ростовчанке множество цветочных композиций, сопроводив каждую трогательной запиской.

Девушка поделилась содержанием одного из посланий. Оно было на английском и гласило: «Любовь до луны и обратно».

Облачившись в алое платье в тон цветам, блогер устроила фотосессию с роскошными букетами. При этом имя отправителя Карнавал решила не раскрывать.

Подписчики известной ростовчанки гадают: возможно, это тайный воздыхатель или новый избранник звезды, которого она тщательно скрывает. Однако главным поводом для обсуждения стало не это, а невероятное количество и красота роз.