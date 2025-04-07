В Челябинске полиция возьмет памятники под охрану

Мэр Алексей Лошкин велел главам городских районов к Дню Победы привести в порядок памятники и мемориальные доски, а также территорию рядом с ними.
— Бывает, что есть мемориальная доска на доме, а к ней не подойти даже — все ларьками утыкано, — посетовал глава города во время совещания в мэрии. — Работу нужно взять на контроль и вести ее постоянно. Это память наших предков, наших героев.
Начальник челябинского УМВД Андрей Меньшенин рассказал, что с 30 апреля до 10 мая все мемориалы в городе будут охранять полицейские. Он также попросил Алексея Лошкина привлечь к охране памятников частные охранные предприятия.