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В Челябинске полиция возьмет памятники под охрану

Мэр Лошкин поручил привести в порядок мемориальные доски, связанные с Великой Отечественной войной.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Алексей Лошкин велел главам городских районов к Дню Победы привести в порядок памятники и мемориальные доски, а также территорию рядом с ними.

— Бывает, что есть мемориальная доска на доме, а к ней не подойти даже — все ларьками утыкано, — посетовал глава города во время совещания в мэрии. — Работу нужно взять на контроль и вести ее постоянно. Это память наших предков, наших героев.

Начальник челябинского УМВД Андрей Меньшенин рассказал, что с 30 апреля до 10 мая все мемориалы в городе будут охранять полицейские. Он также попросил Алексея Лошкина привлечь к охране памятников частные охранные предприятия.