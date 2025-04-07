В Волгограде открыли два сияющих спуска на «Комсомольскую»

Как сообщает V102.RU, теперь спуститься на станцию можно с обеих сторон проспекта Ленина. Волгоградцы, которые уже воспользовались открытыми спусками, обратили внимание, что плитка на стенах начищена до блеска и буквально сияет.
Напомним, осенью прошлого года в связи с капремонтом входных групп временно закрывались спуски в подземку. Пешеходам разрешили переходить дорогу по верху по временно размеченной зебре.
В рамках реконструкции входных групп был произведен демонтаж гранитных парапетов, облицовки мраморных стен и гранитных ступеней, а после укрепления и гидроизоляции обнаженных оснований отделочные материалы вернули на место. Также в ступени была вмонтирована система подогрева.
К слову, в августе 2023 года специалисты уже ремонтировали переходы станции «Комсомольская». Тогда была произведена глубокая очистка гранитных и мраморных плит, а также обновлено штукатурное покрытие потолков переходов.