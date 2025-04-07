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Ростовчане на сутки останутся без воды на Чкаловском

Неудобства связаны с ремонтными работами.

Источник: AP 2024

В Чкаловском районе Ростова временно ограничат подачу воды, сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

Как следует из сообщения, временное прекращение водоснабжения связано с заменой участка трубопровода и установкой новой запорной арматуры диаметром 200 мм. Работы будут проводиться с 8 часов 30 минут утра 9 апреля до 8 часов утра 10 апреля.

Ограничение затронет дома, расположенные в границах улиц Вятской и 2-й Дополнительной, а также в переулке Днепровском (вдоль железнодорожных путей): Вятская, 59 (от 2-й Дополнительной до Вятской).

Жителям МКД рекомендуется создать запас холодной воды на время отсутствия водоснабжения.

Ранее жителям Зернограда и Аксайского района на три дня ограничили подачу воды.