Ростовчане на сутки останутся без воды на Чкаловском

Как следует из сообщения, временное прекращение водоснабжения связано с заменой участка трубопровода и установкой новой запорной арматуры диаметром 200 мм. Работы будут проводиться с 8 часов 30 минут утра 9 апреля до 8 часов утра 10 апреля.